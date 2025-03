Grupo de 20 a 25 jovens provoca desacatos junto a escola em Lisboa

Segundo a PSP, foi dado um alerta por volta das 14:30 de que um grupo de jovens estaria a provocar desacatos na Escola Secundária Padre António Vieira, o que levou à mobilização da polícia.

A fonte indicou que quando os polícias chegaram à escola já tinham terminado os desacatos.

A mesma fonte disse que alguns dos jovens que tentaram entrar dentro da escola não frequentavam aquele estabelecimento de ensino.

A PSP indicou ainda que ninguém foi identificado, nem há registo de feridos.

Numa mensagem à comunidade escolar, a que a Lusa teve acesso, a diretora do agrupamento de escolas de Alvalade, Dina Paulino, esclareceu que os desacatos verificados foram externos à instituição.

"Reafirmamos o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos. Mantemos uma comunicação próxima com as autoridades competentes para garantir um ambiente tranquilo e protegido para todos", escreveu ainda a dirigente, que disse querer tranquilizar todos os alunos, pais e encarregados de educação e demais membros da comunidade escolar.