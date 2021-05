Grupo de cidadãos contesta há dois anos aprovação do Acordo Ortográfico

Desde então a iniciativa pública para fazer marcha atrás no acordo não tem tido qualquer avanço.Nuno Pacheco, um dos subscritores desta iniciativa de cidadãos explica que a alternativa proposta - petição - quase nunca tem efeitos práticos.O jornalista também garante que este movimento não quer rasgar todo o acordo ortográfico, apesar de não concordarem com ele. Querem apenas eliminar a parte que permite que tenha as assinaturas de somente três países.Do lado dos defensores deste acordo está Edite Estrela. A deputada do PS e antiga presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que analisou o assunto e explicou à Antena 1 as vantagens que esta mudança implicou.