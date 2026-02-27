Grupo de Intervenção e Segurança Prisional desconvoca greve marcada para março

À Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, sublinhou que, de uma forma geral, o horário de trabalho foi regulamentado por proposta da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).

Segundo este sindicato, que se reuniu com os trabalhadores na quinta-feira para discutir o futuro da greve marcada, a regulamentação do horário de trabalho estava para aprovação desde 2018.

Além desta greve que foi agora desconvocada, o SNCGP tem agendada para o mês de março e abril uma greve dos guardas prisionais da prisão de Vale de Judeus, que admite também desconvocar, depois de a DGRSP ter mostrado o investimento que tem feito naquela cadeia.

Os guardas prisionais avançaram com um pré-aviso de greve para reivindicar mais segurança na prisão de Vale de Judeus e, depois do encontro desta semana, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional disse ter visto soluções.

Uma das reivindicações estava relacionada com a falta de rede nos pátios e, segundo o presidente do SNCGP, as mesmas serão colocadas dentro de dias, assim como a limpeza dos espaços também será feita - tudo com mão de obra da população prisional.