Grupo de Intervenção e Segurança Prisional desconvoca greve marcada para março
O Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) decidiu desconvocar hoje a greve marcada para o mês de março por considerar que foi feita a regulamentação do horário de trabalho, reivindicação que motivou o protesto.
À Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, sublinhou que, de uma forma geral, o horário de trabalho foi regulamentado por proposta da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).
Segundo este sindicato, que se reuniu com os trabalhadores na quinta-feira para discutir o futuro da greve marcada, a regulamentação do horário de trabalho estava para aprovação desde 2018.
Além desta greve que foi agora desconvocada, o SNCGP tem agendada para o mês de março e abril uma greve dos guardas prisionais da prisão de Vale de Judeus, que admite também desconvocar, depois de a DGRSP ter mostrado o investimento que tem feito naquela cadeia.
Os guardas prisionais avançaram com um pré-aviso de greve para reivindicar mais segurança na prisão de Vale de Judeus e, depois do encontro desta semana, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional disse ter visto soluções.
Uma das reivindicações estava relacionada com a falta de rede nos pátios e, segundo o presidente do SNCGP, as mesmas serão colocadas dentro de dias, assim como a limpeza dos espaços também será feita - tudo com mão de obra da população prisional.