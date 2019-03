Grupo Mello Saúde mantém convenções com ADSE

Foto: Lusa - Manuel de Almeida

O grupo detentor dos Hospitais CUF recua na intenção de suspender a prestação de serviços aos beneficiários da ADSE, a partir de 12 de Abril.



No comunicado, assinado pelo presidente Salvador de Mello, é referido que nas últimas semanas foram iniciadas conversações com a ADSE.



No comunicado pode ainda ler-se que apesar das diferenças que ainda separam as duas entidades, o grupo Mello Saúde reconhece o empenho do conselho diretivo da ADSE, por isso, deixa cair a suspensão do serviço.



Mantém-se para já, a ameaça de rutura, por parte do grupo Luz Saúde, também dos Lusíadas, entre outras unidades privadas, que colaboram com a ADSE.



A Antena 1 tentou o contacto com o grupo Lusíadas e também com a Luz Saúde, que dizem apenas que por enquanto não há qualquer alteração sobre este assunto.