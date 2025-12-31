Grupo Oriental dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva por vezes forte

Num comunicado, o IPMA disse que o aviso amarelo vai vigorar nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) até às 06:00 (07:00 em Lisboa) devido à "precipitação por vezes forte".

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou "perigo potencial" devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.