Grupo Vita. Mais de meia centena de situações sinalizadas por abusos sexuais

São 56 casos. O anúncio acaba de ser feito pela plataforma que se prepara para iniciar formações junto de entidades religiosas.



As denúncias de abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis foram feitas nos primeiros quatro meses de funcionamento do Grupo Vita.



A maioria das situações está a ser sinalizada para as entidades competentes para efeitos de investigação canónicos e civis.



A psicóloga e coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, traça o perfil das vítimas que procuraram a ajuda do Grupo Vita. Há um equilíbrio entre homens e mulheres, mas continuam a ser crimes ocorridos há vários anos.



No meio destas 56 queixas também há casos que podem ainda não ter prescrito.



Rute Agulhas revelou ainda que houve uma subida de denúncias nos primeiros dias de funcionamento do Grupo e depois durante a Jornada Mundial da Juventude.