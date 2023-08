Grupo Vita recebeu 40 pedidos de ajuda no período de dois meses

O Grupo VITA foi criado para acompanhar e prevenir situações de abuso sexual no contexto da Igreja Católica, em Portugal, depois de terminado o trabalho da Comissão Independente, que investigou esses casos.Ouvida, esta manhã, na Emissão Especial da Antena 1, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, Rute Agulhas falou, também, sobre o encontro do papa Francisco com 13 vítimas portuguesas.A coordenadora do Grupo Vita explicou, ainda, que nem todas as vítimas quiseram participar no encontro com o papa, por vários motivos. Algumas não quiseram expor-se, outras por descrença em relação à Igreja.Francisco recebeu 13 vítimas na Nunciatura Apostólica, num momento privado, logo no primeiro dia em que chegou a Portugal.