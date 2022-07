Guardas-florestais da GNR cumprem dia de greve

A greve e a concentração, que está marcada para as 12h00, é convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) e tem como objetivo exigir do Governo a abertura de um processo negocial sobre as principais reivindicações da classe., segundo a FNSTFPS,A FNSTFPS refere ainda que se reuniu com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a 20 de maio, que ouviu as reivindicações dos guardas-florestais e deu indicação que voltaria a reunir-se com esta estrutura sindical em três semanas, o que até agora não aconteceu.Os 500 guardas-florestais estão integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.