Guardas prisionais cumprem greve de quatro dias
Os guardas prisionais começaram uma greve de quatro dias. Exigem investimento na carreira e criticam a desvalorização do sistema prisional e dos profissionais por parte da tutela.
A paralisação acontece esta terça-feira e continua na quarta-feira. Os guardas profissionais voltam a parar no fim de semana.
Esta greve foi convocada pela Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional e está a ter uma adesão superior a 60 por cento, de acordo com o líder sindical. À Antena 1, Jorge Alves adiantou que há muitos trabalhadores que não são afetos a este sindicato e que estão também em greve.
O responsável sindical acrescentou que há muitas visitas a reclusos que não se vão poder realizar, devido a esta paralisação, assim como o transporte de presos para os tribunais.
