Guardas prisionais da cadeia anexa à PJ de Lisboa estão em greve

Foto: Fernando Nobre - RTP

A greve começou à meia-noite e só termina no último dia do ano, a 31 de dezembro.



O balanço é feito pelo presidente do sindicato Frederico Morais.



O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional queixa-se da falta de segurança e das condições de trabalho no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, de Lisboa.