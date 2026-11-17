Frederico Morais adianta também quais são os serviços que os presos não vão ter durante os próximos 48 dias.Os guardas têm reivindicações antigas ao nível das carreiras, das condições de trabalho, às quais se juntam a falta de pessoal e a exigência da valorização da profissão.A greve vai ter impacto no funcionamento diário das prisões.A Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso teme que a greve vá afetar o quotidiano dos presos numa altura e que se aproxima a quadra natalícia, explica Vitor Ilharco, diretor da associação.A Direção Geral dos Serviços Prisionais e o Ministério da Justiça não quiseram falar à RTP Antena 1 sobre esta greve.