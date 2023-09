Guia da ANACOM quer esclarecer dúvidas sobre cancelamentos de serviços e telecomunicações

Foto: NordWood Themes - Unsplash

Para esclarecer estas questões a Autoridade Nacional de Comunicações lançou esta sexta-feira um guia com conselhos práticos.



A porta-voz da ANACOM, Ilda Matos, garante que as perguntas sobre este tema são muito frequentes.



O guia sobre o cancelamento de serviços e contratos assinala o Dia Internacional da Literacia que se comemora hoje.



O manual já está disponível no site da Anacom e no portal do consumidor da Anacom.



É o primeiro de uma nova linha de guias que está a ser preparada para responder às dúvidas dos consumidores.