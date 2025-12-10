Guia para a greve geral. Quais os transportes que vão funcionar?

Porto e Não há previsão de que os urbanos de Coimbra Lisboa sejam afetados na quarta-feira, mas já estão estabelecidas as ligações que acontecem no dia da greve geral.





Nos últimos dias, várias transportadoras têm dado a conhecer as ligações asseguradas nos serviços mínimos. Poderá encontrar neste artigo informação de algumas dessas empresas, podendo ver os horários ou os avisos disponíveis através das palavras sublinhadas.

Área Metropolitana de Lisboa

Área Metropolitana do Porto

Já o Metro do Porto vai ter apenas uma parte da rede a funcionar. A linha amarela estará em funcionamento entre o Hospital de São João e Santo Ovídio. As restantes linhas terão apenas viagens nas estações que têm em comum: entre Campanhã e Senhora da Hora. Nos dois troços, entre as 7 horas e as 20 horas, estão previstas pelo menos quatro ligações por hora em cada sentido. Nas restantes horas, são duas ligações por hora em cada sentido.





Numa curta nota nas redes sociais, a marca de autocarros Unir adianta que "devido à Greve Geral marcada para dia 11 de dezembro poderão verificar-se interrupções de serviço".

Região de Coimbra

metrobus do Sistema de Mobilidade do Mondego, operado pela Metro Mondego, vai funcionar na totalidade no troço atualmente aberto, entre Portagem e Vale das Flores. No entanto, vão ser suspensos seis autocarros que fazem os serviços alternativos ao ramal da Lousã. De acordo com os serviços mínimos definidos,





Quanto aos autocarros de Coimbra, os SMTUC, a empresa municipal apenas avisa para já que a rede estará condicionada. "Os SMTUC comprometem-se a cumprirem, dentro do que é possível com os meios disponíveis, com as expectativas dos seus clientes", afirma.

Algarve

Os impactos nos transportes podem extender-se a outros operadores. Em declarações à Lusa, a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), Cristina Torres, disse que os transportes da responsabilidade das autarquias é um dos setores que se espera ser mais afetados por esta paralisação.





