País
Guia para a greve geral. Quais os transportes que vão funcionar?
A greve geral de 11 de dezembro começa a ter impactos já esta quarta-feira, com os transportes a serem afetados ao longo do dia e à noite, antes do arranque da paralisação convocada pela CGTP e pela UGT. A greve torna imprevisíveis os horários que serão cumpridos, havendo vários ainda assim assegurados por serviços mínimos.
A CP já publicou no seu site os horários previstos até sexta-feira, depois de a empresa ferroviária ter admitido que as perturbações começavam na quarta-feira. Já esta manhã há comboios de longo curso cancelados, entre Regionais, Intercidades e Alfa Pendular.
O Metropolitano de Lisboa é o único serviço que vai estar encerrado porque não foram decretados serviços mínimos. Os restantes transportes da região vão funcionar com menos viagens.
Nos comboios da Fertagus, com serviços mínimos na ordem de 25%, o primeiro da manhã vem de Setúbal às 5h43 e o último às 9h23. No outro sentido, à tarde, o primeiro comboio vem de Roma-Areeiro às 16h13, enquanto o último é às 21h53. No dia seguinte, os comboios retomam depois da meia-noite.
Nos barcos da Transtejo, são esperadas 25% das carreiras nos períodos entre as 6 horas e 09h30 e das 18h30 às 20 horas. Por exemplo, de manhã, há dois horários do Seixal às 6h30 e às 8h20; da Trafaria às 7h30; de Cacilhas às 6h12, 6h45, 7h27, 8h05 e 8h50; do Barreiro às 6h15, 6h35, 6h45, 6h55, 7 horas e 7h10; e do Montijo às 7 horas e 8 horas.
Já nos autocarros da Carris em Lisboa, há 12 carreiras abrangidas pelos serviços mínimos. A transportadora assegura as linhas 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767, ainda sem indicação de quais os horários.
A Carris Metropolitana ainda não indicou no seu website se os autocarros serão condicionados pela greve. A Antena 1 contactou a transportadora, mas não obteve resposta.Área Metropolitana do Porto
Nos autocarros da STCP, a empresa admite que o serviço ficará condicionado até às 2 horas de sexta-feira.
No dia da greve geral, entre as 6 horas e as 21 horas, a transportadora do Porto informa que estão assegurados serviços mínimos nas linhas 200, 201, 204, 205, 207, 208, 305, 500, 502, 600, 602, 701, 702, 704, 801, 901/906, 903 e 907.
As linhas 200, 204, 205, 305, 500, 502, 600, 602, 701, 702, 801, 901/906, 903 e 907 mantêm-se em funcionamento entre as 21 horas e as 00h30.
Até às 6 horas a STCP assegura todas as viagens nas carreiras 1M, 4M, 5M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M e 13M, sendo que a linha 3M terá viagens de hora a hora entre a 1 hora e as 5 horas.
Vai haver serviços mínimos na rede Vamus, os autocarros que percorrem a região do Algarve. Estão previstos também serviços mínimos nos autocarros urbanos da Próximo em Faro.
Não há previsão de que os urbanos de Coimbra, Porto e Lisboa sejam afetados na quarta-feira, mas já estão estabelecidas as ligações que acontecem no dia da greve geral.
Nos últimos dias, várias transportadoras têm dado a conhecer as ligações asseguradas nos serviços mínimos. Poderá encontrar neste artigo informação de algumas dessas empresas, podendo ver os horários ou os avisos disponíveis através das palavras sublinhadas.Área Metropolitana de Lisboa
O Metropolitano de Lisboa é o único serviço que vai estar encerrado porque não foram decretados serviços mínimos. Os restantes transportes da região vão funcionar com menos viagens.
Nos comboios da Fertagus, com serviços mínimos na ordem de 25%, o primeiro da manhã vem de Setúbal às 5h43 e o último às 9h23. No outro sentido, à tarde, o primeiro comboio vem de Roma-Areeiro às 16h13, enquanto o último é às 21h53. No dia seguinte, os comboios retomam depois da meia-noite.
Nos barcos da Transtejo, são esperadas 25% das carreiras nos períodos entre as 6 horas e 09h30 e das 18h30 às 20 horas. Por exemplo, de manhã, há dois horários do Seixal às 6h30 e às 8h20; da Trafaria às 7h30; de Cacilhas às 6h12, 6h45, 7h27, 8h05 e 8h50; do Barreiro às 6h15, 6h35, 6h45, 6h55, 7 horas e 7h10; e do Montijo às 7 horas e 8 horas.
Já nos autocarros da Carris em Lisboa, há 12 carreiras abrangidas pelos serviços mínimos. A transportadora assegura as linhas 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767, ainda sem indicação de quais os horários.
A Carris Metropolitana ainda não indicou no seu website se os autocarros serão condicionados pela greve. A Antena 1 contactou a transportadora, mas não obteve resposta.Área Metropolitana do Porto
Nos autocarros da STCP, a empresa admite que o serviço ficará condicionado até às 2 horas de sexta-feira.
No dia da greve geral, entre as 6 horas e as 21 horas, a transportadora do Porto informa que estão assegurados serviços mínimos nas linhas 200, 201, 204, 205, 207, 208, 305, 500, 502, 600, 602, 701, 702, 704, 801, 901/906, 903 e 907.
As linhas 200, 204, 205, 305, 500, 502, 600, 602, 701, 702, 801, 901/906, 903 e 907 mantêm-se em funcionamento entre as 21 horas e as 00h30.
Até às 6 horas a STCP assegura todas as viagens nas carreiras 1M, 4M, 5M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M e 13M, sendo que a linha 3M terá viagens de hora a hora entre a 1 hora e as 5 horas.
Já o Metro do Porto vai ter apenas uma parte da rede a funcionar. A linha amarela estará em funcionamento entre o Hospital de São João e Santo Ovídio. As restantes linhas terão apenas viagens nas estações que têm em comum: entre Campanhã e Senhora da Hora. Nos dois troços, entre as 7 horas e as 20 horas, estão previstas pelo menos quatro ligações por hora em cada sentido. Nas restantes horas, são duas ligações por hora em cada sentido.
Numa curta nota nas redes sociais, a marca de autocarros Unir adianta que "devido à Greve Geral marcada para dia 11 de dezembro poderão verificar-se interrupções de serviço".Região de Coimbra
De acordo com os serviços mínimos definidos, o metrobus do Sistema de Mobilidade do Mondego, operado pela Metro Mondego, vai funcionar na totalidade no troço atualmente aberto, entre Portagem e Vale das Flores. No entanto, vão ser suspensos seis autocarros que fazem os serviços alternativos ao ramal da Lousã.
Quanto aos autocarros de Coimbra, os SMTUC, a empresa municipal apenas avisa para já que a rede estará condicionada. "Os SMTUC comprometem-se a cumprirem, dentro do que é possível com os meios disponíveis, com as expectativas dos seus clientes", afirma.Algarve
Vai haver serviços mínimos na rede Vamus, os autocarros que percorrem a região do Algarve. Estão previstos também serviços mínimos nos autocarros urbanos da Próximo em Faro.
Os impactos nos transportes podem extender-se a outros operadores. Em declarações à Lusa, a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), Cristina Torres, disse que os transportes da responsabilidade das autarquias é um dos setores que se espera ser mais afetados por esta paralisação.
c/Lusa