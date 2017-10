Gulbenkian está a dar bolsas aos melhores universitários

RTP11 Out, 2017, 15:19 / atualizado em 11 Out, 2017, 15:44 | País

No caso de os jovens serem abrangidos pelo programa terão a oportunidade de realizar "uma formação certificada em inteligência emocional e liderança, a mentores e a sessões de networking com outros bolseiros Gulbenkian". Essas sessões terão a presença de ativistas sociais, responsáveis políticos, investigadores, executivos, especialistas e jornalistas. As inscrições podem ser realizadas até 23 de outubro.



Os estudantes terão direito a uma formação presencial de dois dias, com acompanhamento especializado online durante um ano, que atuará como complemento à formação académica.



A Gulbenkian esclarece que, segundo inquéritos realizados com estudantes universitários que fizeram esta formação, 89 por cento dos inquiridos reduziu o stress, 91 por cento aumentou a clareza mental e a calma, 85 por cento desenvolveu a capacidade de relacionamento com outras pessoas e 79 por cento ampliou os níveis de energia.



A Bolsa Gulbenkian Mais faz parte do programa de inteligência emocional e liderança, desenvolvido e testado na Google. Este programa deu origem ao Search Inside Yourself Leadership Institute, que junta especialistas em neurociências e inteligência emocional.





Créditos: Fundação Calouste Gulbenkian/Youtube

O programa da Gulbenkian fornecerá aos alunos abrangidos pelo programa, o valor da propina suportada pelo estudante, até ao limite da propina máxima fixada para o primeiro ciclo de estudos do Ensino Superior Público para este ano letivo. Os alunos poderão ter um complemento adicional para a aquisição de material bibliográfico e escolar, bem como um complemento de transporte.Durante o período em que os estudantes se encontram abrangidos pela bolsa e ao longo da carreira, pretende-se que construam ligações de entreajuda e sentimento de pertença a uma rede de contactos, através da reunião com novos e antigos bolseiros Gulbenkian, que já são cerca de 45 mil, esclarece a organização.A bolsa pretende promover a igualdade de oportunidades, ajudando os mais carenciados. Pode ser renovada anualmente até o bolseiro atingir o grau de mestre, se tiver um bom desempenho académico.