Há 3 anos que imagens-choque fazem parte dos maços de tabaco mas não afastaram fumadores

Há de vários tamanhos, intensidade, com sabor a mentol, diferentes formas e até modelos. Em comum, 42 imagens choque e frases a condizer.



Mas em três anos tal não parece ter afastado os fumadores. O consumo até parece estar a aumentar com 3,1 mil milhões de cigarros a entrarem no mercado até abril. Mais 31% em relação a 2018. Para os especialistas peca-se em medidas pontuais e falta de estratégias na prevenção.



Por cada cigarro contam-se afinal menos 8 minutos de vida, 3 horas perdidas a cada maço.