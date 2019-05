Há 56 pensionistas por 100 trabalhadores em Portugal

Os dados do Instituto de Segurança Social são revelados pelo Jornal de Notícias desta terça-feira e representam o retrato de um país envelhecido.



No interior e nas zonas de fronteira há concelhos onde os reformados são quase o dobro dos que ainda trabalham, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Em média, no continente, por 100 trabalhadores há 56 pensionistas.



Há 201 concelhos acima dessa média (em que o peso dos pensionistas é superior) e 77 abaixo (peso dos pensionistas inferior).