Há alunos com necessidades específicas que continuam sem escola atribuída, denuncia a CONFAP

O responsável fala num "jogo do empurra" entre as diversas escolas. "Infelizmente, esses casos estão a ser ainda mais reportados por alunos que têm necessidades educativas especiais", acrescenta. José Miguel Antunes, da confederação, diz que entre os relatos que lhe chegam estão alguns relacionados com alunos com necessidades especiais.





O Ministério da Educação continua sem revelar à RTP Antena 1 quantos alunos há pelo país ainda sem escola.

A CONFAP (Confederação de Associações de Pais), apela a que sejam divulgados esses números. José Miguel Antunes diz que é urgente saber quais são os alunos e em que circunstância se encontram.