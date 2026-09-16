Há alunos com necessidades específicas que continuam sem escola atribuída, denuncia a CONFAP

Há alunos com necessidades específicas que continuam sem escola atribuída, denuncia a CONFAP

A Confederação das Associações de Pais tem recebido relatos de vários encarregados de educação com alunos ainda sem escola.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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José Miguel Antunes, da confederação, diz que entre os relatos que lhe chegam estão alguns relacionados com alunos com necessidades especiais. 
O responsável fala num "jogo do empurra" entre as diversas escolas. "Infelizmente, esses casos estão a ser ainda mais reportados por alunos que têm necessidades educativas especiais", acrescenta. 

O Ministério da Educação continua sem revelar à RTP Antena 1 quantos alunos há pelo país ainda sem escola.

A CONFAP (Confederação de Associações de Pais), apela a que sejam divulgados esses números. José Miguel Antunes diz que é urgente saber quais são os alunos e em que circunstância se encontram.
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