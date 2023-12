Há cada vez mais automóveis nos acessos a Lisboa e Porto

Ao todo, as autoestradas portuguesas registaram 22 mil carros por dia. É o número mais alto dos últimos 15 anos, com as receitas das portagens a subir 20 por cento.





No IC19, que liga Lisboa a Sintra e Amadora, passaram quase 115 mil carros entre janeiro e setembro. Segue-se a A20, no Porto, e a A5, entre Lisboa e Cascais, com mais de 90 mil viaturas nos primeiros nove meses do ano.Para o especialista em transportes e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Álvaro Costa, esse aumento de tráfego nas estradas acontece porque os transportes públicos não são alternativa. Álvaro Costa dá o exemplo da cidade do Porto.Também para João Figueira Sousa, especialista em planeamento de transportes e mobilidade, a solução passa por limitar o acesso dos carros e promover os transportes públicos.