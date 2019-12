Há cada vez mais pessoas a pedir a nacionalidade portuguesa

Desde que entrou em vigor a nova lei da nacionalidade - em julho do ano passado - o número de pedidos de nacionalidade portuguesa tem vindo a subir.



Este ano - até ao fim de outubro - já houve quase 152 mil pedidos.



Um número que ultrapassa os registos anuais anteriores a 2018, o ano recordista até agora.



Tudo contado pelo jornalista Luís Soares.



Os dados do Ministério da Justiça a que a Antena 1 teve acesso mostram que desde 2013 o ano que passou é até agora o recordista no número de pedidos de nacionalidade: foram quase 175 mil.



Mas este ano, dados até fim de outubro, o número de pedidos vai pelo mesmo caminho, já são quase 152 mil.



Apesar das alterações à lei da nacionalidade terem entrado em vigor em meados do ano passado a tendência de crescimento no número de pedidos já vem desde 2013.



De resto nos últimos 6 anos Portugal ganhou mais de 738 mil novos cidadãos de nacionalidade portuguesa com o ano passado a ser o recordista também no número de pedidos aos quais foi dada luz verde.



Foram quase 128 mil.



Este ano, nos primeiros 10 meses, já foi atribuída a nacionalidade portuguesa a quase 103 mil pessoas.



Desde 2013, 83% dos pedidos de nacionalidade foram concluídos de forma favorável sendo que nesta altura ainda existem quase 172 mil pedidos pendentes.





Debate parlamentar







A Lei da Nacionalidade entrou em vigor em julho do ano passado, mas vários partidos defendem alterações.

Com chumbo garantido pelo Partido Socialista (PS) no parlamento, são esta quarta-feira discutidas as mudanças na legislação.Os partidos à esquerda dos socialistas defendem que passe a ser automaticamente atribuída cidadania portuguesa a quem nasceu no país, mesmo que sejam filhos de pais estrangeiros. As propostas que vão mais longe são defendidas pelo Livre e pelo Bloco de Esquerda.





Os socialistas já confirmaram que não vão aprovar estas mudanças.





Uma história







Muitas são as pessoas que nasceram em Portugal mas que vivem neste país como estrangeiras.

A jornalista Cláudia Godinho conta a história de um jovem de 29 anos, que só conseguiu ter cartão de cidadão há poucos meses, por ser filho de pais estrangeiros.

As mudanças à Lei da Nacionalidade são discutidas hoje na Assembleia da República.