Há cada vez mais pessoas sem-abrigo em Beja

Foto: DR

A Cáritas em Beja está preocupada com o aumento de sem-abrigo na cidade. Há dois anos, o número de pessoas nesta situação não chegava a uma centena, mas ao longo deste ano esse valor mais do que duplicou. De acordo com a instituição, há mais de duas centenas e meia de sem-abrigo.