Há cada vez menos pessoas a receber Rendimento Social de Inserção

A Região Autónoma dos Açores perdeu quase metade dos beneficiários em cinco anos.



A Comissão Coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza defende uma reforma no Rendimento Social de Inserção.É preciso recuar até 2006 para encontrar tão poucos beneficiários.As maiores descidas verificam-se nos Açores e na região do Porto.A subida dos rendimentos mais baixos deixou muitas famílias fora destes apoios sociais, refere Fernanda Rodrigues. O problema está no valor de referência.Também a presidente da Cáritas, Rita Valadas apela também à reflexão, perante uma medida incapaz de dar resposta às reais necessidades da população, sobretudo numa altura em que se verifica um aumento no custo de vida.