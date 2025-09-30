Há centena e meia de jovens institucionalizados, sendo que 40 apresentam problemas mentais graves
Foto: Sasha Freemind - Unsplash
Um relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, deu esta terça-feira a conhecer que até abril deste ano havia quase 160 jovens institucionalizados. Um dado que significa o registo mais alto em sete anos.
A grande preocupação da comissão é o facto de nunca terem estado internados nestes centros tantos jovens com fragilidades ao nível da saúde mental
Maria do Rosário Carneiro, uma das autoras do estudo, alerta para a resposta do sistema, que está a falhar, a este jovens com problemas de saúde mental.