Há centros de Saúde em Portugal sem ar condicionado

por Sara Araújo de Almeida - Antena 1

Foto: Nuno Patrício - RTP

A situação tem gerado muitas queixas, como por exemplo em Coimbra, no Centro de Saúde do Bairro Norton de Matos, com o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos a classificar de inaceitável a temperatura sentida no interior do espaço.

Também em Gondomar, no Porto, o Centro de Saúde de Valbom está sem ar condicionado há dois anos.

Os utentes e os profissionais de saúde queixam-se quer calor extremo, quer do frio, dentro das instalações, à medida que as estações do ano mudam.

Para minimizar o problema, a autarquia cedeu várias ventoinhas, mas essa solução não se está a revelar eficaz.

Para além de centros de Saúde, há outros serviços do Estado com o mesmo problema. Muitos tribunais não têm o ar condicionado a funcionar.

Ouvida pela Antena 1, a presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais conta que as dificuldades são sentidas um pouco por todo o país.
Regina Soares diz que não percebe a falta de investimento na climatização, sobretudo porque já houve pessoas a desmaiar e tribunais a fechar.
A única resposta que têm é da Direção-Geral da Administração da Justiça, que está a par da situação e diz que há concursos abertos para a instalação e manutenção do ar condicionado.
