Há centros de Saúde em Portugal sem ar condicionado
Foto: Nuno Patrício - RTP
A situação tem gerado muitas queixas, como por exemplo em Coimbra, no Centro de Saúde do Bairro Norton de Matos, com o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos a classificar de inaceitável a temperatura sentida no interior do espaço.
Os utentes e os profissionais de saúde queixam-se quer calor extremo, quer do frio, dentro das instalações, à medida que as estações do ano mudam.
Para minimizar o problema, a autarquia cedeu várias ventoinhas, mas essa solução não se está a revelar eficaz.
Para além de centros de Saúde, há outros serviços do Estado com o mesmo problema. Muitos tribunais não têm o ar condicionado a funcionar.
Ouvida pela Antena 1, a presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais conta que as dificuldades são sentidas um pouco por todo o país. Regina Soares diz que não percebe a falta de investimento na climatização, sobretudo porque já houve pessoas a desmaiar e tribunais a fechar. A única resposta que têm é da Direção-Geral da Administração da Justiça, que está a par da situação e diz que há concursos abertos para a instalação e manutenção do ar condicionado.