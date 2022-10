Há hospitais a endividar-se para pagar as contas da luz e do gás

O presidente Xavier Barreto revela que os hospitais são obrigados a fazer muitas contas, para conseguir suportar os gastos com energia.A denuncia surge no Jornal de Notícias de hoje com vários exemplos.Só no primeiro semestre do ano o Centro Hospitalar Lisboa Central - que integra, entre outros, o hospital de São José e a Maternidade Alfredo da Costa - viu a fatura da eletricidade subir quase 200 por cento.Xavier Barreto pede, por isso, mais atenção por parte do Executivo...