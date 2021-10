Há mais colos na `Ajuda de Berço`

À missão de encaminhar crianças, vítimas de abandono ou situações de risco, para uma vida digna, seja no regresso à família biológica ou na integração numa família de adoção, juntou-se a necessidade de dar resposta a crianças que nestas situações têm ainda doenças graves ou crónicas.

Vinte crianças (dos 0 aos 3 anos) vão sair da Casa da Avenida de Ceuta, que encerrará definitivamente por falta de condições. No total a Ajuda de Berço irá dispor de 55 vagas, 35 na Nova Casa e 20 na Casa de Monsanto.







A construção da Casa Nova nasceu num terreno cedido pela Câmara de Lisboa e custou à Ajuda de Berço 2 milhões e 300 mil euros. O projeto, com assinatura do arquiteto Nuno Fragoso, conta com uma área de construção bruta de 1976 m2, distribuídos por dois pisos, inserido num terreno 2360 m2. A obra está totalmente paga graças aos contributos de várias instituições, empresas e particulares.A obra está concluída e vai ser hoje inaugurada, mas o próximo passo é equipar a casa com mobiliários adaptados a cada divisão, a Ajuda de Berço lança apelo a quem possa ajudar para que a Casa possa estar em funcionamento antes do final do ano.A repórter Arlinda Brandão mostra-nos como o dia de hoje é importante para a Ajuda de Berço