Há mais de uma década que não nasciam tantos bebés em Portugal

De registar o papel da comunidade imigrante para esta realidade. Os demógrafos consideram que tem sido determinante para travar o processo de um dos paises mais envelhecidos do mundo.

Em Portugal há 2,6 idosos por cada jovem e na Reportagem Especial de hoje é abordada a questão da natalidade.

Em 2025, Portugal registou o maior número de nascimentos dos últimos 13 anos.

Este aumento deve-se sobretudo à população imigrante.

Especialistas consideram que a comunidade estrangeira é determinante para contrariar uma população cada vez mais envelhecida.
