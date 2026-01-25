Há mais de uma década que não nasciam tantos bebés em Portugal

Em Portugal há 2,6 idosos por cada jovem e na Reportagem Especial de hoje é abordada a questão da natalidade.



Em 2025, Portugal registou o maior número de nascimentos dos últimos 13 anos.



Este aumento deve-se sobretudo à população imigrante.



Especialistas consideram que a comunidade estrangeira é determinante para contrariar uma população cada vez mais envelhecida.