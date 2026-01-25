País
Há mais de uma década que não nasciam tantos bebés em Portugal
De registar o papel da comunidade imigrante para esta realidade. Os demógrafos consideram que tem sido determinante para travar o processo de um dos paises mais envelhecidos do mundo.
Em 2025, Portugal registou o maior número de nascimentos dos últimos 13 anos.
Este aumento deve-se sobretudo à população imigrante.
Especialistas consideram que a comunidade estrangeira é determinante para contrariar uma população cada vez mais envelhecida.