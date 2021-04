"Há mais prós do que contras" na vacina da AstraZeneca, argumenta Marcelo

Foto: António Cotrim - Lusa

O Presidente da República defende que Portugal deve "vacinar intensamente" nestes meses e considera que "há mais prós do que contras" na vacina da AstraZeneca, considerando a avaliação da Agência Europeia de Medicamentos. O Presidente da República só espera que haja fornecimento suficiente, porque não quer ver o processo de vacinação atrasado.