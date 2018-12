Partilhar o artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações Imprimir o artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações Enviar por email o artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações Aumentar a fonte do artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações Diminuir a fonte do artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações Ouvir o artigo Há menos dadores de esperma e de ovócitos desde o fim do anonimato nas doações