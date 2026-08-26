Há novas equipas mas o serviço externo é inevitável. Carris lança site sobre ascensores de Lisboa

Esse departamento pretende dar "capacidade técnica" à DME para definir soluções e enquadramento normativo "para o material circulante e equipamentos, seja na aquisição de novos seja em processos de reengenharia". A estrutura desdobra-se ainda em dois núcleos novos.





O Núcleo de Ascensores e Elevadores vai "melhorar a capacidade da DME de acompanhar as fases de projeto das soluções técnicas para substituição de equipamentos e/ou subsistemas e, principalmente, acompanhar e fiscalizar os processos de manutenção destes equipamentos", enquanto o Núcleo de Planeamento Operacional estará focado em que tudo o que envolva a manutenção, como os contratos e as suas atividades.

Esta poderá ter sido uma resposta a uma das áreas debaixo de fogo no último ano. No final de outubro, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apontou . No final de outubro, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apontou falhas na aquisição e manutenção do cabo do ascensor da Glória.





De acordo com o relatório preliminar, o cabo que se rompeu na cabine nº1, e que provocou o descarrilamento, foi erradamente comprado pela Carris e apresentava desgaste. Era utilizado desde 2022 na Glória e no Lavra. Caiu na altura o Conselho de Administração da empresa presidido por Pedro de Brito Bogas - agora é liderado por Rui Lôpo - e foi demitido o diretor de manutenção do modo elétrico.

Juntamente com estas mudanças na cúpula da Carris, começou logo em outubro a reestruturação da equipa da área de manutenção do modo elétrico, sublinha agora a empresa no website, e revogou em novembro os contratos de manutenção com a empresa MNTC.

"Algumas intervenções muito específicas" serão sempre externas.