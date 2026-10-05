"Há perigos na escola pública". Centenas de professores desfilaram em Lisboa para exigir respostas

Centenas de professores estiveram em protesto esta segunda-feira em Lisboa para assinalar o Dia Mundial do Professor. O desfile foi marcado pela Federação Nacional de Professores (FENPROF) para exigir respostas aos problemas que continuam a afetar os docentes e as escolas.Profissionais de vários pontos do país desfilaram com cartazes pelas ruas da capital.Em entrevista à RTP durante o protesto, o secretário-geral da FENPROF lembrou que o objetivo do Dia Mundial do Professor é destacar o papel dos professores na construção da sociedade.“O caminho que neste momento está a ser feito por este Governo, por este Ministério da Educação, é exatamente em sentido contrário”, considerou.José Feliciano da Costa vincou que a alteração da lei de bases do sistema educativo “é a questão central”, já que esta lei “bebe dos princípios constitucionais e obriga o Estado a dar respostas”.A RTP falou ainda com alguns professores no protesto em Lisboa segundo os quais falta valorizar os docentes, a escola pública, os alunos e os pais.“Não há possibilidade de alguém do Norte (…) se deslocar para trabalhar na Grande Lisboa, no Algarve.”, afirmou uma das participantes.Outra professora alertou que o que é proposto aos docentes “não vai chamar gente nova para a carreira”.