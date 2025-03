Há uma crise na Arquitetura Europeia

Em entrevista à Antena1, o prémio Pritzker diz que crise da arquitetura decorre das regras da União Europeia (UE) que entrega a obra ao promotor que tem a proposta mais barata. A categoria das cidades portuguesas está a decair, quer do ponto de vista da qualidade da construção quer do ponto de vista estético, acrescenta Siza Vieira.

Em Portugal, de manhã recebo um prémio, à tarde é-me recusada uma obra

Prémio Pritzker em 1992, Siza Vieira, 91 anos, lamenta ter cada vez menos projetos em Portugal. Fala do entusiasmo dos promotores orientais - da China e da Coreia do Sul - onde o traço de Siza é reconhecido com vários prémios, mas também do trabalho na Albânia, onde tem, neste momento, projetos importantes na Costa do Adriático. “São promotores muito interessados na qualidade”, diz Siza Vieira.





A jornalista Isabel Cunha entrevistou Siza Vieira no atelier do arquiteto na Rua do Aleixo no Porto.