Habitação degradada em Lisboa põe em risco moradores

É o caso de um prédio na freguesia de Marvila onde vivem cerca de 200 pessoas e que está a "desfazer-se" com pedras a cair para a rua.

A repórter Arlinda Brandão ouviu testemunhos de que "chove como na rua" na casa da D. Chica, uma idosa doente oncológica que tem o seu andar neste prédio cheio de alguidares para recolher a água que cai do teto.





Na casa as paredes são negras de tanta humidade. A sua vizinha D. Rosa diz que também lhe chove em casa e parte das infiltrações vêm do lado. Parte da fachada do prédio está a cair aos bocados, os ferros dos pilares e das varandas está à vista e cá em baixo no chão um amontoado de pedras que vão caindo.Este prédio da responsabilidade do IHRU, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, tem mais de 40 anos e nunca foi alvo de obras. Têm sido prometidas e adiadas.A Antena 1 tentou obter esclarecimentos do IHRU, mas até ao momento sem resposta.