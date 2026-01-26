País
Habitação e turismo portugueses na mira de empresários sauditas
Habitação, turismo, setores que estão na mira dos empresários sauditas. Uma missão empresarial saudita esteve, na semana passada, em Portugal. Passaram por Lisboa e Porto.
Dizem que Portugal é bom para investir. Consideram que esta é a altura certa. É também a altura certa para empresários portugueses descobrirem um mercado mais exigente e sofisticado, o mercado saudita.
Durante sete dias empresários e decisores públicos sauditas estiveram com membros do Governo português, com autarquias, associações e empresas, para "reforçar o investimento e a cooperação económica" entre Portugal e Arábia Saudita.
Durante sete dias empresários e decisores públicos sauditas estiveram com membros do Governo português, com autarquias, associações e empresas, para "reforçar o investimento e a cooperação económica" entre Portugal e Arábia Saudita.