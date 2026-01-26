Habitação e turismo portugueses na mira de empresários sauditas

Dizem que Portugal é bom para investir. Consideram que esta é a altura certa. É também a altura certa para empresários portugueses descobrirem um mercado mais exigente e sofisticado, o mercado saudita.Durante sete dias empresários e decisores públicos sauditas estiveram com membros do Governo português, com autarquias, associações e empresas, para "reforçar o investimento e a cooperação económica" entre Portugal e Arábia Saudita.