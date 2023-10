Habitação. Identificados 10 mil espaços do Estado

Foto: João Marques - RTP

Ainda ontem, no parecer sobre a Conta-Geral do Estado, o Tribunal de Contas avisava que o inventário do património imobiliário do Estado está muito incompleto.



À Antena 1, o Ministério da Habitação não adianta quantos edíficios tem o Estado, nem quantos estão devolutos, mas garante, Joana Carvalho Reis, que já identificou 10 mil espaços que podem dar lugar a casas



Dados recolhidos um dia depois do aviso do Tribunal de Contas e de a oposição ter lançado várias críticas ao governo por não haver um inventário dos imóveis do Estado.