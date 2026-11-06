Habitação, imigração e preconceito, no Teatro Municipal de Matosinhos

"Esquecimento Global" é o projeto em que Luca Argel se estreia no teatro musical, numa encenação de José Nunes. Os dois criadores montaram um espetáculo para abordar temas como a habitação, o emprego, a imigração, o populismo e o preconceito. O espetáculo coloca em palco um pai zangado e um filho apaixonado por uma jovem brasileira. O encontro dos três vai deixar a descoberto os valores e contradições de cada um.Depois de Matosinhos em cena no Teatro Municipal Constantino Nery, até 8 de novembro), "Esquecimento Global" apresenta-se na Covilhã e em Guimarães.