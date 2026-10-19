Habitação. Os aumentos expressivos nos últimos cinco anos

Em 5 anos, uma casa para viver passou a ser uma das maiores fontes de pressão sobre os orçamentos das famílias portuguesas.Mas o problema vai mais atrás.A habitação é hoje uma das maiores preocupações dos portugueses - e sobretudo dos jovens. São o grupo mais atingido pela dificuldade de acesso à habitação e tem crescido o número de jovens que vive em casa dos mais depois dos 30 anos.