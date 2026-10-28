Habitação. "Se isto está mal, pode ficar muito pior. A coisa está mesmo negra", alerta o antigo presidente do IHRU

O antigo presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) esteve no programa da Antena 1,, onde defendeu que "".Na opinião do arquiteto". "", afirma Vítor Reis que defende voltar a apostar no mercado de arrendamento e aumentar o investimento privado na criação de mais habitação.", e, neste último caso, "", conclui.Vítor Reis considera que". E acrescenta: "".O antigo responsável pelo IHRU recomenda ainda que "".Ideia partilhada por Rui Miguel Braga. O presidente da Associação Habitação e Desenvolvimento por Portugal sublinha que "".Para isso sugere que "". E relembra que "".Rui Miguel Braga destaca que "" e por isso considera que "".Outra solução para resolver a crise de habitação foi trazida aopor Tiago Mendonça. O administrador da Fundação da Construção. "", isto ao longo de 25 anos, explica.

"Isto toca-nos a todos. Temos muito pouca habitação pública. Isso acontece há muitos anos. Temos de construir casas e temos de fazer habitação pública", insiste.

"Não nos podemos iludir achando que o Estado tem capacidade de criar construção por si só"

"Esta situação já peca por tardia. Estamos a acumular três décadas onde a construção e a oferta de fogos novos no parque habitacional têm vindo a diminuir", é a análise de Patrícia Barão.

A presidente da direção da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. E para isso diz que tem contribuído o preço da construção e o preço dos solos e defende por isso uma revisitação da lei dos solos.o", defende, enquanto vai dizendo que "".", avisa Susana Peralta. A economista "" a segmentação do mercado: "".

Na opinião da professora do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) "mesmo com o aumento do salário médio real, há sempre margens da população cujo rendimento não acompanha os aumentos das casas e não conseguem ter acesso nem a casas para comprar nem a casas para arrendar". Porquê? Porque, relembra, de acordo com o Eurostat, em Portugal, desde 2015, que o preço das casas triplicou e que o valor das rendas multiplicou desde 2020.

"Reação política desproporcionada, quase de escárnio político"

Para Susana Peralta "o poder político reagiu pessimamente. O Governo começou por desvalorizar e depois avançaram as cargas policiais, que são completamente injustificadas, e isso acabou por acicatar os ânimos e por alimentar o movimento social". A economista vai mais longe e acusa o Executivo de "uma reação política desproporcionada, não só de desvalorização, e quase de escárnio político, como também de violência policial".

", conclui.Na mesma linha segue Manuela Azevedo. A vocalista dos Clã, que esteve na manifestação no Porto e subscreveu a carta contra a violência policial, afirma noda Antena 1 que "".Filha de um polícia, Manuela Azevedo relembra que "" e acrescenta que "".A cantora deixa ainda críticas ao deputado do CDS, Paulo Núncio, que chamou aos manifestantes do Porto "". Manuela Azevedo acusa o deputado de estar "".A escritora Lídia Jorge sai em defesa dos manifestantes e critica a atuação da polícia ao empregar a força contra protestos pacíficos. Em entrevista exclusiva à Antena 1, a antiga Conselheira de Estado pergunta "". A autora falou com a jornalista Cláudia Godinho sobre a atual conjuntura e pediu ao poder político para dar ouvidos aos manifestantes e para deixar cair propostas de lei que penalizem os direitos dos inquilinos., para combater a subida dos preços na Habitação.é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.