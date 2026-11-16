"Quero dizer com muita clareza que tudo farei, no âmbito das minhas competências, para que se encontrem soluções para resolver um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no nosso país, que é o problema da habitação. E exijo a quem tem essas responsabilidades, poder executivo e poder legislativo, que trabalhem em conjunto para resolver os problemas das pessoas", afirmou o chefe de Estado esta segunda-feira aos jornalistas, à saída da cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2025, na Câmara Municipal de Lisboa.

António José Seguro defendeu a decisão de ter recebido também os representantes de movimentos pelo direito à habitação no Palácio de Belém, lembrando que o dever do presidente da República “é escutar todas as opiniões, de especialistas, de representantes, de organizações".

"A democracia não se exerce apenas de quatro em quatro anos. Nós temos que ouvir, temos esse dever e essa responsabilidade", defendeu.