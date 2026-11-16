Habitação. Seguro exige que Governo e Parlamento trabalhem em conjunto para encontrar soluções
O Presidente da República diz que vai continuar a exigir que Governo e Parlamento trabalhem em conjunto para encontrar soluções para os problemas da habitação.
"Quero dizer com muita clareza que tudo farei, no âmbito das minhas competências, para que se encontrem soluções para resolver um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no nosso país, que é o problema da habitação. E exijo a quem tem essas responsabilidades, poder executivo e poder legislativo, que trabalhem em conjunto para resolver os problemas das pessoas", afirmou o chefe de Estado esta segunda-feira aos jornalistas, à saída da cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2025, na Câmara Municipal de Lisboa.
António José Seguro defendeu a decisão de ter recebido também os representantes de movimentos pelo direito à habitação no Palácio de Belém, lembrando que o dever do presidente da República “é escutar todas as opiniões, de especialistas, de representantes, de organizações".