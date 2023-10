Habitantes do Piódão dizem-se isolados e referem dificuldades no acesso à Saúde

Foto: Joke Langens - Unsplash

Quem vive no Piódão, no concelho de Arganil, queixa-se de muitas dificuldades no acesso a serviços de Saúde. O isolamento conta-se pelo tempo de distância para Coimbra, uma hora e meia, e até para a vila de Arganil, que fica a 55 minutos de viagem.