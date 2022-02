"Hammerskins". Apenas três arguidos decidiram falar no início do julgamento

Entre os 27 arguidos, um está a trabalhar fora do país. Dos restantes, apenas três decidiram falar em tribunal nesta primeira fase do julgamento, o que deverá acontecer na tarde desta quarta-feira. O julgamento começa cerca de seis anos depois do grupo ter sido desmantelado. Os arguidos estão acusados de 77 crimes.