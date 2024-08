Helicóptero de combate aos incêndios cai no rio Douro

O piloto do helicóptero foi retirado de barco e está a ser transportado para o hospital de Vila Real. Tem algumas fraturas, está em estado de hipotermia, mas, aparentemente, não corre risco de vida. O acidente obrigou à amaragem do helicóptero H16, segundo a Proteção Civil.



As autoridades prosseguem as buscas para tentar encontrar os outros elementos que iam a bordo.





A aeronave regressava do incêndio de Baião e prosseguem as buscas para encontrar os cinco militares da GNR desaparecidos. As causas do acidente ainda não são conhecidas. "Neste momento o foco está nas buscas que continuam a decorrer", realçou à RTP a porta-voz da GNR, major Mafalda Gomes de Almeida. .







As buscas contam com o apoio de bombeiros, mergulhadores e embarcações de recreio que se encontravam na área.Segundo a proteção civil, no local estão 83 operacionais, apoiados por 21 viaturas, cinco embarcações e três meios aéreos.





A GNR avançou à RTP que, "pelas 12H50 foi comunicada informação da queda de um Helicóptero de combate a incêndios, no rio Douro, próximo da localidade de Samodães, Lamego, que transportava seis passageiros, nomeadamente, um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião".



"Desconhece-se para já, as causas do acidente, tendo o piloto sido resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros. Mantêm-se as buscas no rio, para os 5 elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR".







Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acrescentou que "foram de imediato enviados meios de socorro para o local para local. O piloto foi resgatado com vida e a está a ser avaliado por equipa médica. Neste momento decorrem as buscas para localizar os cinco elementos da equipa da UEPS da GNR".







"Confirma-se que caiu uma aeronave do dispositivo de combate aos incêndios, que tem base no CMA (Centro de Meios Aéreos) de Armamar, mas ainda não temos a confirmação se há vítimas e quantas poderá haver", disse fonte do Comando Sub-regional do Douro.





Segundo o Comando Sub-regional do Douro, o alerta foi dado pelas 12h36, para a queda no rio entre Lamego, distrito de Viseu, e Peso da Régua, distrito de Vila Real, perto de uma unidade hoteleira no concelho de Lamego.







O Presidente da República e o primeiro-ministro estão a caminho do local.