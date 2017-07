Foto: Lusa

Helicóptero de combate aos incêndios caiu na Barragem de Vila Chã.



Um helicóptero que ajudava no combate às chamas em Vila Chã despenhou-se na margem da barragem existente na região.



Segundo o comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro, o piloto do aparelho está bem e o incidente deu-se quando o aparelho fazia uma recolha de água com o balde de enchimento.



Quanto ao incêndio que está a lavrar em Serapicos, Murça, estão no combate cinco meios aéreos e 70 operacionais e voltou a ter alguma intenciadade.