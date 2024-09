Helicóptero embateu nas águas do Douro a 185 km/hora

O piloto do helicóptero que caiu no rio Douro disse ter observado, antes do acidente, "uma ave de médio porte" na mesma linha de voo, obrigando a "um desvio", mas a investigação ainda não determinou onde executou essa manobra.



Os dados constam de uma Nota Informativa (NI) hoje divulgada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve acesso, com as primeiras evidências do acidente, ocorrido na sexta-feira, e que causou a morte a cinco militares da GNR/Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (UEPS), que regressavam de um incêndio, no concelho de Baião.



Este organismo refere que "no voo de regresso à base de Armamar (Viseu) a aeronave iniciou uma descida constante, onde sobrevoou a margem esquerda (sul) do rio Douro em direção à cidade de Peso da Régua".



"No decurso dessa descida, segundo as declarações do piloto [único sobrevivente], este terá observado uma ave de médio porte à mesma altitude e na trajetória do helicóptero, que o obrigou a executar um desvio à direita, retomando a rota logo de seguida. Dos dados recolhidos até ao momento não foi possível determinar de forma independente o ponto de execução dessa manobra", sublinha o GPIAAF.



Em sequência, pelas 11:32, acrescenta a investigação, "mantendo a descida em direção ao rio em volta à esquerda, a aeronave colidiu com a superfície da água com uma velocidade em torno dos 100 nós (185 km/h) por motivos a determinar".



"No processo de dissipação de energia ocorrido durante a colisão, o piloto, sentado à direita, e o ocupante da cadeira esquerda do cockpit foram projetados para fora da aeronave", lê-se ainda na NI.



Segundo o GPIAAF, "as evidências sugerem que o motor da aeronave estava a produzir potência no momento da colisão".



"Da violenta colisão com a água, o helicóptero sofreu uma deformação da cabine incompatível com a sobrevivência dos seus ocupantes. A integridade estrutural ficou comprometida, libertando parte dos elementos de revestimento em material compósito", descreve o documento.



Os componentes de baixa densidade ficaram à superfície enquanto os restantes destroços assentaram no leito do rio "entre quatro e seis metros de profundidade numa área de aproximadamente 3.600 metros quadrados".



O GPIAAF refere ainda que o helicóptero regressou à base de Armamar depois de constatar que não era necessário a sua intervenção.



"Ao sobrevoarem a localidade de Fojo, [concelho de Baião], após avaliação do cenário pelo chefe de equipa da UEPS a bordo, às 11:30 foi decidido o regresso da aeronave à sua base por não se justificar o emprego dos meios num incêndio com o perímetro já circunscrito", indica a NI.