A Força Aérea vai assegurar o serviço de transporte de emergência médica, a partir do dia 1 de julho, até que o concurso para contratação do serviço de helicópteros do INEM obtenha o visto do Tribunal de Contas. A solução foi comunicada, na quinta-feira à noite, pelos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde.