Helicópteros militares ao serviço do INEM colocam em causa resposta plena ao SNS

A decisão do Governo ter posto helicópteros da Força Aérea em missões do INEM - de transporte de doentes urgentes - continua a levantar muitas perguntas e dúvidas.Adelina Pereira defende que, no caso deste sábado, o doente que teve de ser transportado da Covilhã para Coimbra, sendo que o transporte terreste teria sido mais ágil e vantajoso quer para o utente, quer para equipas hospitalares.