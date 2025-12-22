Heliporto da PJ em Lisboa já está disponível para receber órgãos para transplantes

O protocolo entre os três organismos - PJ, INEM e IPST - foi assinado hoje e o objetivo é criar uma cooperação para o transporte aéreo de órgãos e das respetivas equipas médicas de colheita.

O heliporto em questão existe desde que o edifício da Polícia Judiciária foi construído, no ano de 2014, e conforme explicou o diretor nacional da PJ, Luís Neves, fica situado numa zona central da cidade e "tem uma série de hospitais nas suas redondezas, onde o transplante de órgãos se efetiva".

"Por isso, foram criadas as sinergias apropriadas para podermos salvar vidas, para dar maior qualidade de vida às pessoas que precisam", acrescentou o diretor nacional da PJ, que considerou ainda que "a utilização do heliporto da PJ passará a ser mais racional e sustentável, em respeito pelos princípios da boa administração e da prossecução do interesse público".

Na cerimónia que decorreu durante a tarde hoje, além do diretor nacional da PJ, estiveram ainda a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, e a presidente do IPST, Maria Antónia Escoval.

Uma vez que a transplantação de órgãos depende sobretudo da rapidez da resposta, "muitas vezes, essa resposta só é possível com o recurso a meios aéreos, que assegurem, em tempo útil, o transporte dos órgãos e das equipas médicas entre o hospital dador e o hospital recetor", explicou Rita Alarcão Júdice.

Já a ministra da Saúde considerou que este protocolo "Representa uma visão partilhada e assente naquilo que o Estado deve ser: na capacidade de colocar os recursos do estado ao serviço de um bem maior".