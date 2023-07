Hells Angels. Quase todos os arguidos condenados a penas de prisão

Na leitura do acórdão, por parte da juíza-presidente Sara Pina,

Em causa está o ataque perpetrado em 2018 pelo grupo Hells Angels no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, em Lisboa, em contexto de perseguição a Mário Machado, ex-líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social que integrava o grupo motard rival "Bandidos".

Nos termos da acusação,, com recurso a força física e a várias armas, tendo em vista provocar graves ferimentos, "se necessário até a morte".A investigação do esteve a cargo pela Polícia Judiciária. Na fase de instrução, o processo foi dirigido pelo juiz Carlos Alexandre, que decidiu remeter todos os arguidos para julgamento.

