Herdade da Aroeira. Proprietários chineses perdem moradia de luxo

Uma moradia de luxo na Herdade da Aroeira, em Almada, foi vendida sem o consentimento dos proprietários. Alguém se terá feito passar pelos verdadeiros donos e conseguiu forjar uma procuração, com documentos falsos.

Nas últimas semanas, houve mesmo episódios de violência e intimidação.

Os proprietários são chineses e estão agora em risco de perder a autorização de residência.



Em causa podem estar os crimes de burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e associação criminosa.



O Ministério Público e a Polícia Judiciária já estão a investigar o caso.



Este não é caso único. Ainda no mês passado a PJ desmantelou uma rede criminosa que fazia o mesmo no sul do país.