Hermínio Loureiro detido

RTP 19 Jun, 2017, 13:07 / atualizado em 19 Jun, 2017, 13:32 | País

A investigação da Diretoria do Norte do Norte permitiu até ao momento a obtenção de fortes indícios da existência de relações privilegiadas entre os suspeitos que, ao longo do último ano, têm visado a realização de diversas obras em diferentes localidades, manipulando as regras de contratação pública.



Nesta operação realizaram-se 31 buscas, incluindo cinco camarárias e cinco em clubes locais de futebol, na qual participaram magistrados do Ministério Público e cerca de 90 elementos da Polícia Judiciária.



Os detidos têm idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, sendo um autarca, um ex-autarca, um funcionário camarário e os restantes empresários de profissão.



Serão presentes a primeiro interrogatório judicial à competente autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.