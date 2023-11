Hermínio Loureiro ouvido no Tribunal de Espinho

Entre os arguidos, o primeiro foi Hermínio Loureiro, que não quis prestar declarações aos jornalistas à saída.







Mas o advogado Tiago Rodrigues Bastos garantiu que o cliente não arrecadou nem um cêntimo de forma indevida enquanto ocupou funções públicas.







As primeiras sessões do julgamento deverão ser ocupadas com a identificação dos arguidos e eventuais declarações destes.



O julgamento deste caso chegou a estar marcado para junho, mas foi adiado porque na altura ainda estavam em curso prazos de defesa.



Neste processo estão em causa crimes de corrupção, peculato, abuso de poder e tráfico de influências.







O processo está centrado na Câmara de Oliveira de Azeméis e em Hermínio Loureiro, que presidiu àquela autarquia do distrito de Aveiro entre 2009 e 2016.



A acusação sustenta que alguns dos arguidos usaram montantes de fundos de maneio da autarquia para pagarem despesas com refeições e outros gastos pessoais, bem como despesas com a sede concelhia de um partido político.



Entre os arguidos estão antigos autarcas e dirigentes de clubes desportivos.